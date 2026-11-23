चायकाल तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 206 रन बना लिए हैं। दूसरे सेशन में न्यूजीलैंड को एकमात्र झटका टॉम ब्लंडेल के रूप में लगा, जो अंशुल कंबोज का शिकार हुए। डेरिल मिचेल 107 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 24 रन बना चुके हैं। वहीं, ग्लेन फिलिप्स 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। मिचेल और फिलिप्स के बीच छठे विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी हो चुकी है।