न्यूजीलैंड के विकेट का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs New Zealand 1st Test Day 5: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वेलिंगटन टेस्ट अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर है। मेजबान टीम ने आखिरी दिन चायकाल तक पांच विकेट के नुकसान पर अपनी दूसरी पारी में 206 रन बना लिए हैं। अब यहां से उसे ट्रायल के लिए 146 रन की दरकार है। जबकि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी दिन आखिरी सेशन में 5 विकेट की दरकार है।
चायकाल तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 206 रन बना लिए हैं। दूसरे सेशन में न्यूजीलैंड को एकमात्र झटका टॉम ब्लंडेल के रूप में लगा, जो अंशुल कंबोज का शिकार हुए। डेरिल मिचेल 107 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 24 रन बना चुके हैं। वहीं, ग्लेन फिलिप्स 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। मिचेल और फिलिप्स के बीच छठे विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी हो चुकी है।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रन बनाने की जगह अब डिफेंस पर फोकस कर रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे सेशन में विकेट के कुछ चांस जरूर बनाए, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला। कुछ हाफ-चांस को भारतीय फील्डर्स विकेट में तब्दील करने में भी नाकाम रहे। इससे पहले 5वें दिन के पहले सेशन में 2 विकेट मिले।
5वें दिन पहले सेशन में डेवोन कॉन्वे 165 गेंदों का सामना करने के बाद 65 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके लगाए। वहीं, रचिन रविंद्र भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। वह 37 रन बनाने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने आखिरी सेशन में कप्तान टॉम लाथम (0) और हेनरी निकोल्स (31) के विकेट गंवाए थे।
भारतीय टीम को अब 5वें और आखिरी दिन आखिरी सेशन में जीत के लिए पांच विकेट की दरकार है। वहीं, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैच को ड्रॉ कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। खास बात ये है कि पांचवें दिन भी पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही है। यही वजह है कि अब यहां से मैच ड्रॉ होने की संभावना ज्यादा है।
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