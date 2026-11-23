एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। नेपाल के खिलाफ उन्होंने 26 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान-ए के खिलाफ वह 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके अलावा आयुष बदोनी और रिंकू सिंह भी टूर्नामेंट में अब तक निराशाजनक प्रदर्शन कर चुके हैं। आयुष बदोनी ने नेपाल के खिलाफ 2 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान-ए के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल सके थे। वहीं, रिंकू सिंह नेपाल के खिलाफ 9 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि पाकिस्तान-ए के खिलाफ उनके बल्ले से सिर्फ 6 रन निकले थे। अब अगर भारत-ए को सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो उसे UAE के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही टीम को अपने नेट रन रेट का भी खास ध्यान रखना होगा।