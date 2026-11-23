बारिश की वजह से बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच देरी से शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही। तंजीद हसन तमीन महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट के गिरने का एक बार शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। बांग्लादेश के बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों का सामने टिक नहीं सके।