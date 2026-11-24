वेलिंगटन टेस्‍ट में गौतम गंभीर के चहेते माने जाने वाले वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्‍णा कुछ खास नहीं कर सके थे। सुंदर ने बल्‍ले से 24 रन और गेंद से दो पारियों में सिर्फ एक विकेट लिया था। वहीं, प्रसिद्ध कृष्‍णा ने न्‍यूजीलैंड की पहली पारी में 26 ओवर में 100 रन लुटाते हुए एक विकेट लिया था और दूसरी पारी में दो विकेट लिए थे। भले ही कृष्‍णा ने दूसरी पारी में 19 में से 10 ओवर मेडन फेंके हों, लेकिन उनका सुंदर के साथ क्राइस्‍टचर्च टेस्‍ट से बाहर होना तय माना जा रहा है। इन दोनों की जगह रवींद्र जडेजा और मोहम्‍मद सिराज को टीम में शामिल किया जा सकता है।