Syed Mushtaq Ali Trophy 2026: इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेलेंगे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी (फोटो सोर्स- team india insta page)
Vaibhav Suryavanshi vs UAE: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी ने सनसनी मचा दी। उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक, सबसे तेज 150 रन और सबसे तेज दोहरा शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने 53 गेंदों में 28 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 204 रन की पारी खेली, जिससे भारतीय टीम ने 15वें ओवर में ही 250 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस पारी को देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि, सूर्यवंशी ने मैच के बाद बताया कि उन्होंने खेल शुरू होने से पहले ही प्लान बना लिया था।
प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मैं पिछले दो मैचों में अच्छी शुरुआत मिलने के बाद आउट हो गया था, इसलिए आज मैं एक लंबी पारी खेलना चाहता था। विकेट अच्छा था, इसलिए मैंने खुलकर शॉट्स खेले। अगर पिच गेंदबाजी के लिए मददगार होती, तो मैं गेंद की खूबी के हिसाब से खेलता, लेकिन आज का विकेट स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत बढ़िया था। मैं बस अपने शॉट्स खेलता हूं और उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। मैं अपनी इस पारी से खुश हूं। मेरे सीनियर्स ने मुझे काफी अच्छी सलाह दी है। वे खुलकर अपनी बात रखते हैं। हमारे कोच हमेशा कहते हैं कि गेंद को ध्यान से देखो, फिर आप उसे कहीं भी हिट कर सकते हो। कोई जश्न नहीं, मैं बस अच्छे फ्लो के साथ खेलना चाहता हूं और सेमीफाइनल जीतना चाहता हूं। मुझे हर मैच में दबाव महसूस होता है।"
इस मुकाबले में UAE ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय मूल के हरप्रीत सिंह के 130 रनों की बदौलत 249 रन बनाए। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही। भारत ए ने 3 ओवर में 50 और 5 ओवर में 100 रन के आंकड़े को छू लिया। सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में अर्धशतक और 28 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रच दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। अभिषेक 5 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। वैभव ने प्रभसिमरन सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 13 गेंदों में 40 रन जोड़कर टीम को शतक के पार पहुंचा दिया।
प्रभसिमरन 4 गेंदों में महज 3 रन टीम के खाते में जोड़ सके। इसके बाद वैभव ने रिंकू सिंह के साथ 43 गेंदों में 137 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। वैभव 53 गेंदों में 28 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 204 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद रिंकू सिंह ने कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी।
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