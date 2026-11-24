प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मैं पिछले दो मैचों में अच्छी शुरुआत मिलने के बाद आउट हो गया था, इसलिए आज मैं एक लंबी पारी खेलना चाहता था। विकेट अच्छा था, इसलिए मैंने खुलकर शॉट्स खेले। अगर पिच गेंदबाजी के लिए मददगार होती, तो मैं गेंद की खूबी के हिसाब से खेलता, लेकिन आज का विकेट स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत बढ़िया था। मैं बस अपने शॉट्स खेलता हूं और उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। मैं अपनी इस पारी से खुश हूं। मेरे सीनियर्स ने मुझे काफी अच्छी सलाह दी है। वे खुलकर अपनी बात रखते हैं। हमारे कोच हमेशा कहते हैं कि गेंद को ध्यान से देखो, फिर आप उसे कहीं भी हिट कर सकते हो। कोई जश्न नहीं, मैं बस अच्छे फ्लो के साथ खेलना चाहता हूं और सेमीफाइनल जीतना चाहता हूं। मुझे हर मैच में दबाव महसूस होता है।"