Harpreet Singh Bhatia Story: मध्यप्रदेश के दुर्ग में जन्मे हरप्रीत भाटिया ने मंगलवार को राइजिंग एशिया कप 2026 के एक मुकाबले में UAE के लिए खेलते हुए भारत-ए के खिलाफ शतक जड़ दिया। उन्होंने 144 गेंदों में 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 130 रन की पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी के दम पर यूएई ने भारतीय टीम के खिलाफ 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 249 रन बनाए। हालांकि, 250 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने सिर्फ 15वें ओवर में हासिल कर धमाकेदार जीत दर्ज कर ली। हरप्रीत ने भारत के खिलाफ शतक जड़ने के बाद अपने दिल की बात कही।