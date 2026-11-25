IND vs SL, Rising Asia Cup 2026 Live Streaming: राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 का पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला 26 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। यह मैच उसी मैदान पर खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं और दोनों में अलग-अलग नतीजे रहे हैं। जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा, वहां सूर्यवंशी ने भी दो बार बल्लेबाजी की है और दोनों में उनका बल्ला नहीं चला है। लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने यूएई के खिलाफ शानदार दोहरे शतक की पारी खेली थी और मैच के बाद उन्होंने सेमीफाइनल जीतने की भी बात कही थी।