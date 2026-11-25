India A vs Sri Lanka A 1st Semifinal:भारत ए और श्रीलंका ए की टीमें राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर टीम इंडिया ने अब तक दो मैच खेले हैं। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने नेपाल को हराया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली थी। इसी मैदान पर सेमीफाइनल के साथ फाइनल मैच भी खेला जाएगा, जहां वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े अच्छे नहीं रहे हैं।