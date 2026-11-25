वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)
India A vs Sri Lanka A 1st Semifinal:भारत ए और श्रीलंका ए की टीमें राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर टीम इंडिया ने अब तक दो मैच खेले हैं। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने नेपाल को हराया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली थी। इसी मैदान पर सेमीफाइनल के साथ फाइनल मैच भी खेला जाएगा, जहां वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े अच्छे नहीं रहे हैं।
टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट का पहला मैच वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला था और नेपाल को 333 रन का लक्ष्य दिया था। भारतीय गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी की और नेपाल की पूरी टीम को सिर्फ 26 रन के स्कोर पर समेट दिया। हालांकि, जिस बल्लेबाज से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने निराश किया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 32 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर आउट हो गए थे।
टीम इंडिया ने दूसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला, जहां सामने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम थी। नेपाल को 26 रन पर ढेर करने वाले भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ 313 रन खर्च कर दिए। पहले मैच में फ्लॉप रहे वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में भी सस्ते में आउट हो गए। उन्होंने पाकिस्तान ए के खिलाफ 13 गेंदों में 11 रन की पारी खेली। भारतीय टीम को भी 48 रन से हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि, वैभव ने तीसरे मैच में जो किया, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मैच के बाद उन्होंने अपनी इस पारी का राज भी खोला और बताया कि पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था। सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक, सबसे तेज दोहरा शतक और एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है, जिससे सलामी बल्लेबाजों को मुश्किल हो सकती है। हालांकि, शुरुआत में संभलकर खेलकर बड़ी पारी खेली जा सकती है। इस मैदान पर अब तक टूर्नामेंट का ऐसा कोई मैच नहीं हुआ, जहां दोनों में से कोई भी टीम ऑलआउट नहीं हुई। वहीं, यूनिवर्सिटी ग्राउंड की पिच पूरी तरह सपाट है और धीरे-धीरे धीमी होती जाती है, जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है।
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