वियान मुल्डर। (Photo- ANI)
South Africa vs Bangladesh 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला गया। इस मैच में वियान मुल्डर ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। वह एक ही टेस्ट मैच में शतक और पांच या उससे अधिक विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं।
वियान मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर शतक जड़ा और फिर गेंदबाजी में उन्होंने दम दिखाया। उन्होंने मैच की दूसरी पारी में 5 या उससे अधिक विकेट चटकाकर अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया। उनसे पहले जिमी सिंक्लेयर (1899), ऑब्रे फॉकनर (1910), जैक्स कैलिस (1999 और 2002) और कॉर्बिन बॉश (2025) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर वियान मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में शतक और 7 विकेट लेकर यह खास कारनामा किया। इसके साथ ही वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगरी (1920), इंग्लैंड के इयान बॉथम (1978 और 1980), भारत के आर अश्विन (2016) और अफगानिस्तान के नसीर खान मारूफखिल (2026) यह कमाल कर चुके हैं।
बांग्लादेश को पहली पारी में 91 रन पर समेटने के बाद साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट पर 494 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश पर 403 रन की बढ़त बनाई। वहीं दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम ने अच्छी शुरुआत की, हालांकि मेहमान टीम तीसरे दिन 49.4 ओवर में 184 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट पारी और 219 रन से जीता और 2-0 से सीरीज अपने नाम की। वियान मुल्डर ने मैच में कुल 8 विकेट लिए।
इसके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखा। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 18 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में साउथ अफ्रीका ने 16 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि दो टेस्ट मैच में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है।
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