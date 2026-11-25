बांग्लादेश को पहली पारी में 91 रन पर समेटने के बाद साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट पर 494 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश पर 403 रन की बढ़त बनाई। वहीं दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम ने अच्छी शुरुआत की, हालांकि मेहमान टीम तीसरे दिन 49.4 ओवर में 184 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट पारी और 219 रन से जीता और 2-0 से सीरीज अपने नाम की। वियान मुल्डर ने मैच में कुल 8 विकेट लिए।