ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। (File Photo- IANS)
New Zealand vs India, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम का नेतृत्व टॉम लैथम करेंगे। दोनों टीमों के बीच खेला गया वेलिंगटन टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। ऐसे में क्राइस्टचर्च में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड WTC 2027 के फाइनल में जगह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में अब तक केवल एक टेस्ट मैच खेला गया है। यह मुकाबला मार्च 2020 में हुआ था। इस मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया था।
भारत ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 242 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 235 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 124 रन ही बना सकी। इस तरह पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 132 रन का लक्ष्य मिला था। कीवी टीम ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया।
भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर पिछले 17 साल से टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। भारत ने न्यूजीलैंड में आखिरी बार 2009 में टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी। उस दौरे पर भारतीय टीम ने हैमिल्टन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 10 विकेट से हराया था, जबकि दोनों टीमों के बीच दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। इस तरह भारत ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली थी।
इसके बाद से भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। ऐसे में क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत के पास न सिर्फ मुकाबला जीतने, बल्कि न्यूजीलैंड में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का भी मौका होगा।
भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप।
न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम:टॉम लैथम (कप्तान), हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, जैकब डफी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, डेवोन कॉनवे, टॉम ब्लंडेल, मैट हेनरी, मैथ्यू फिशर और ब्लेयर टिकनर।
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