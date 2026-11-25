भारत ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 242 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 235 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 124 रन ही बना सकी। इस तरह पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 132 रन का लक्ष्य मिला था। कीवी टीम ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया।