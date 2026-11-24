आईपीएल भी खेला: हरप्रीत भाटिया बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं। हरप्रीत ने आईपीएल (IPL)डेब्यू 22 मार्च 2010 को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ किया था। इसके बाद वे पुणे वॉरियर्स इंडिया (2011–2012), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (2017 में रिप्लेसमेंट के तौर पर, बिना मैच खेले), और पंजाब किंग्स (2023–2024) का हिस्सा रहे। उन्होंने अपने आईपीएल कॅरियर में कुल 9 मैच खेले और 123 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक स्कोर 41 रन का रहा।