Teacher Recruitment: स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (सेजेस) में 229 संविदा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। लिखित परीक्षा के नतीजे आने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 25 और 26 नवंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा के सहायक संचालक को इस प्रक्रिया का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।