AI Training for Teachers: छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में अब पढ़ाई, शोध और विद्यार्थियों के मूल्यांकन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने गूगल फॉर एजुकेशन के साथ समझौता किया है। इसके तहत कॉलेजों के प्राध्यापकों के साथ विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को एआई के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआती चरण में रायपुर जिले के 22 महाविद्यालयों के 500 से अधिक शिक्षकों और उच्च शिक्षा संचालनालय के 50 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीक से जोड़कर पढ़ाई को अधिक सरल, रोचक और प्रभावी बनाना है।