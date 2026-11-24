CG Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर किसानों का पूरा धान नहीं खरीदने की मंशा रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है। बैज ने धान खरीदी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजीयन 20 दिन पहले बंद करने से लाखों किसान प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा खरीदी की अवधि कम होने, पिछले सीजन के चावल जमा नहीं होने और उपार्जन केंद्रों में भंडारण क्षमता की कमी को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है।