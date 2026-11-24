cg news: सरकार की नीयत में खोट!(photo-patrika)
CG Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर किसानों का पूरा धान नहीं खरीदने की मंशा रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है। बैज ने धान खरीदी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजीयन 20 दिन पहले बंद करने से लाखों किसान प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा खरीदी की अवधि कम होने, पिछले सीजन के चावल जमा नहीं होने और उपार्जन केंद्रों में भंडारण क्षमता की कमी को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है।
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन निर्धारित समय से 20 दिन पहले ही बंद कर दिया। इसके कारण लाखों किसान धान बेचने की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजीयन बंद करने के फैसले से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि जब किसानों का पूरा धान खरीदने की बात कही जाती है, तो बड़ी संख्या में किसानों को पंजीयन से बाहर क्यों रखा गया?
बैज ने धान खरीदी की अवधि को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष धान खरीदी 15 दिन की देरी से शुरू हुई है और 15 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगी। इस वजह से किसानों को धान बेचने के लिए महज 47 दिन का समय मिलेगा। उनके मुताबिक, खरीदी की अवधि कम होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले खरीफ सीजन के चावल जमा होने के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले खरीफ सीजन का करीब 60 प्रतिशत चावल अब तक जमा नहीं हुआ है। बैज ने कहा कि जब पिछले सीजन का चावल ही पूरी तरह जमा नहीं हो पाया है, तो नई धान खरीदी के लिए सरकार की तैयारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
दीपक बैज ने धान खरीदी केंद्रों में भंडारण व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में भंडारण क्षमता 30 प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में बड़ी मात्रा में धान की खरीदी और उसके सुरक्षित भंडारण को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों और नीतियों पर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज के आरोपों के केंद्र में किसानों का पंजीयन, खरीदी की सीमित अवधि, पुराने चावल का जमा नहीं होना और उपार्जन केंद्रों की भंडारण क्षमता जैसे मुद्दे हैं। हालांकि, ये सभी आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इन पर सरकार का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।