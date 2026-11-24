CG Industrial Policy: छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक विकास नीति 2024-30 पर काम कर रही है। इस नीति के तहत प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है। सरकार का फोकस पारंपरिक उद्योगों के साथ फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर भी है। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।