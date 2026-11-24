CG Industrial Policy: छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन की सुविधा(photo-patrika canva create)
CG Industrial Policy: छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक विकास नीति 2024-30 पर काम कर रही है। इस नीति के तहत प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है। सरकार का फोकस पारंपरिक उद्योगों के साथ फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर भी है। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को राज्य में निवेश विस्तार की प्रमुख पहल माना जा रहा है। इस नीति के तहत निवेशकों को स्पष्ट और स्थिर नियमों के साथ अलग-अलग प्रकार के प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और नए निवेशकों का भरोसा बढ़ाना है।
सरकार चाहती है कि प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं का लाभ उठाकर अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों। इससे औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होने के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।
नई औद्योगिक नीति में फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। वस्त्र उद्योग में उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़े काम बढ़ सकते हैं। वहीं, फार्मा सेक्टर में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में होटल, पर्यटन एवं अन्य सेवाओं के विस्तार की संभावनाएं हैं।
राज्य सरकार की योजना औद्योगिक विकास को केवल रायपुर और पहले से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रखने की नहीं है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी निवेश और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए आकांक्षी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को अतिरिक्त सहायता देने की व्यवस्था भी नीति में शामिल है। इससे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने में मदद मिल सकती है।
औद्योगिक नीति के तहत सरकार निवेशकों को स्पष्ट नियमों और आवश्यक प्रोत्साहनों के साथ बेहतर कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में उपलब्ध औद्योगिक संसाधन, बिजली, जलापूर्ति, परिवहन और कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार का प्रयास है कि नए उद्योगों को स्थापना से लेकर उत्पादन शुरू करने तक जरूरी प्रशासनिक सहयोग मिले, जिससे निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदला जा सके।
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति का एक प्रमुख उद्देश्य निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है। खासकर फार्मा, वस्त्र और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश से अपेक्षाकृत अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। अब इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और नए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना महत्वपूर्ण होगा। यदि योजनाओं के अनुसार उद्योग स्थापित होते हैं, तो इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।