SECL Protest: छत्तीसगढ़ के कोरबा में विस्थापन और पुनर्वास की समस्याओं को लेकर चंद्रनगर और जटराज के ग्रामीणों ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। सोमवार को विस्थापित परिवारों ने दंडवत न्याय यात्रा निकाली और सड़क पर लेटकर घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि एसईसीएल ने उन्हें महज तीन दिनों में गांव खाली करने के लिए मजबूर किया और एक जगह बसाने के बजाय छह अलग-अलग स्थानों पर बसा दिया। उनका कहना है कि पुनर्वास स्थल पर सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।