तीन दिन में गांव खाली कराने का आरोप(photo-patrika)
SECL Protest: छत्तीसगढ़ के कोरबा में विस्थापन और पुनर्वास की समस्याओं को लेकर चंद्रनगर और जटराज के ग्रामीणों ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। सोमवार को विस्थापित परिवारों ने दंडवत न्याय यात्रा निकाली और सड़क पर लेटकर घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि एसईसीएल ने उन्हें महज तीन दिनों में गांव खाली करने के लिए मजबूर किया और एक जगह बसाने के बजाय छह अलग-अलग स्थानों पर बसा दिया। उनका कहना है कि पुनर्वास स्थल पर सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।
प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि एसईसीएल ने उन्हें महज तीन दिनों के भीतर गांव खाली करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद सभी विस्थापित परिवारों को एक जगह बसाने के बजाय छह अलग-अलग स्थानों पर बसा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अलग-अलग जगहों पर बसाए जाने से उनके सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक, पुनर्वास स्थल पर सड़क, पीने के पानी और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। उनका कहना है कि कई परिवारों की झोपड़ियां टूट चुकी हैं और लोगों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गांव खाली करते समय उन्हें बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित जीवन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पुनर्वास के बाद उनकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ गई हैं।
अपनी मांगों और समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विस्थापित परिवारों ने दंडवत न्याय यात्रा निकाली। ग्रामीण सड़क पर लेटकर घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के जरिए उन्होंने एसईसीएल प्रबंधन और प्रशासन के सामने पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी।
ग्रामीणों के प्रदर्शन पर एसईसीएल के पीआरओ डॉ. सनीश चंद्र ने कहा कि स्थानीय ग्रामीण और विस्थापित परिवार एसईसीएल के महत्वपूर्ण हितधारक हैं। उनका सम्मानजनक पुनर्वास प्रबंधन की प्राथमिकता है। पुनर्वास गांवों को आदर्श स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें सड़क, पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीणों को किसी तरह की समस्या है तो संवाद और समन्वय के जरिए उसका समाधान किया जाएगा। प्रबंधन ने ग्रामीणों से अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखने और पुनर्वास प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।
फिलहाल, चंद्रनगर और जटराज के विस्थापित परिवारों ने पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीण जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं एसईसीएल प्रबंधन ने बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रबंधन ग्रामीणों की मांगों पर क्या कदम उठाता है।
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