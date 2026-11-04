साइबर ठगी का नया ठिकाना बना कोरबा! पुलिसकर्मी भी नहीं बच पाए, जानिए ठगी के नए तरीके

Cyber Fraud: ऊर्जाधानी के लोगों से साइबर के सहारे ठगी करने वालों गिरोह का मायाजाल तेजी फैल रहा है। स्थिति यह है कि कोरबा देशभर के ठगों के लिए अब बड़ा गढ़ बन गया है। जिले में दो साल में साइबर ठगी से संबंधित ढेरों शिकायतें पुलिस तक पहुंची है। इसे नियंत्रित करने के लिए कोरबा पुलिस ने साइबर जागरुकता अभियान भी चलाया है। बावजूद इसके ठगी को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। हर साल कोरबा में ऑनलाइन साइबर ठगी से संबंधित करीब डेढ़ दर्जन मामले दर्ज होते हैं। समय पर सूचना मिलने से कई बार रुपए लौटवाने में पुलिस को कामयाबी भी मिली है। इसके बावजूद साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर नकेल कसना कोरबा पुलिस के लिए चुनौती बन गई है।