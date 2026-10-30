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कोरबा

कार से टकराकर हवा में उछला बाइक सवार, डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में स्कूटी से भिड़ा, देखें CCTV

High Speed Bike Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा में तेज रफ्तार बाइक कार से टकराकर हवा में उछल गई और डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में स्कूटी से जा भिड़ी।
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कोरबा

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 30 Oct 2026, 4:59 PM IST

Korba Road Accident

कोरबा में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा (Photo Source- Patrika File Photo)

Korba Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक हवा में उछलकर डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी लेन में जा गिरा। इसी दौरान सामने से आ रही एक स्कूटी भी युवक से टकरा गई। स्कूटी पर दो महिलाएं सवार थीं, जो हादसे में घायल हो गईं। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे का वीडियो सामने आने के बाद लोग भी हैरान हैं।

Bike Car Collision: कार से टकराते ही हवा में उछला बाइक सवार

मिली जानकारी के अनुसार, हादसा गुरुवार देर रात कोरबा के सीएसईबी चौक के पास हुआ। मुख्य मार्ग पर एक कार डिवाइडर से टर्न लेकर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक कार से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिरने के बजाय हवा में उछल गया। वह डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी लेन में जा गिरा। हादसे के दौरान बाइक भी बुरी तरह अनियंत्रित हो गई। आसपास मौजूद लोग अचानक हुए इस हादसे को देखकर सकते में आ गए।

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दूसरी लेन में स्कूटी से टकराया युवक, दो महिलाएं घायल

बाइक और कार की टक्कर के बाद हादसे का दूसरा हिस्सा और भी खतरनाक हो गया। डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में गिरे युवक से सामने की दिशा से आ रही स्कूटी टकरा गई। स्कूटी पर दो महिलाएं सवार थीं। युवक के अचानक सामने आ जाने से स्कूटी चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में दोनों महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं। गनीमत रही कि स्कूटी की रफ्तार कम थी, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया।

बाइक सवार युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। वहीं, स्कूटी सवार दोनों महिलाओं को भी हादसे में चोटें आई हैं।

CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही पुलिस

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक और कार की टक्कर के बाद युवक हवा में उछलकर डिवाइडर पार करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह दूसरी लेन में आ रही स्कूटी से टकरा जाता है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की जांच कर रही है।

दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसकी लापरवाही रही, इसकी पड़ताल की जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क पर सावधानी नहीं बरतने के खतरों को सामने ला दिया है। खासकर चौक-चौराहों और डिवाइडर से टर्न लेने वाले स्थानों पर वाहन चालकों को गति नियंत्रित रखने और यातायात नियमों का पालन करने की जरूरत है।

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Updated on:

30 Oct 2026, 4:59 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कार से टकराकर हवा में उछला बाइक सवार, डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में स्कूटी से भिड़ा, देखें CCTV

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