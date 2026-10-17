खुशखबरी! त्योहार से पहले वेदांता का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को सैलरी के ऊपर मिलेगा 10% एक्स्ट्रा पैसा

खुशखबरी! त्योहार से पहले वेदांता का बड़ा फैसला(photo-patrika group)
Vedanta Bonus: त्योहारों से पहले वेदांता समूह ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने करीब एक लाख कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। यह राशि चेयरमैन ग्रांट के रूप में दी जाएगी। कर्मचारियों के नाम जारी पत्र में अनिल अग्रवाल ने महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक संबल देने की बात कही है। इस घोषणा से छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित बालको और सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट के कर्मचारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) में करीब 860 नियमित कर्मचारी और 5,300 ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं, सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में लगभग 400 ठेका कर्मचारी काम करते हैं।
वेदांता समूह की इस घोषणा से इन संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। त्योहारों से पहले अतिरिक्त राशि मिलने से कर्मचारियों को अपने खर्चों में राहत मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भुगतान की पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी कंपनी के आधिकारिक निर्देशों से स्पष्ट होगी।
चेयरमैन ग्रांट के तहत कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देने की घोषणा की गई है। समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इसे महंगाई के बीच कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने की पहल बताया है। इस घोषणा के तहत कितनी राशि किस कर्मचारी को मिलेगी, यह उसके वार्षिक वेतन और कंपनी की लागू शर्तों पर निर्भर करेगा।
बालको में वर्तमान में सालाना करीब 5 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 10 लाख टन सालाना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए संयंत्र के विस्तार का काम जारी है।
उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना से कंपनी के कारोबार को विस्तार मिलने के साथ ही भविष्य में रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना भी है। बालको छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वेदांता समूह ने पिछले एक दशक में राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व में करीब 29,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। समूह की औद्योगिक गतिविधियों का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी प्रभाव पड़ता है।
त्योहारों से पहले कर्मचारियों को अतिरिक्त ग्रांट देने की घोषणा के बीच अब भुगतान की पात्रता, राशि जारी होने की तारीख और अन्य शर्तों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा।
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