खुशखबरी! त्योहार से पहले वेदांता का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को सैलरी के ऊपर मिलेगा 10% एक्स्ट्रा पैसा

Vedanta Bonus: त्योहारों से पहले वेदांता समूह ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने करीब एक लाख कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। यह राशि चेयरमैन ग्रांट के रूप में दी जाएगी। कर्मचारियों के नाम जारी पत्र में अनिल अग्रवाल ने महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक संबल देने की बात कही है। इस घोषणा से छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित बालको और सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट के कर्मचारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।