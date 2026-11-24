कोरबा और आसपास के वन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही के कारण ग्रामीणों को अक्सर फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। खेतों में धान की फसल तैयार होने के समय हाथियों के गांवों और खेतों की ओर आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में ग्रामीण कई बार खुद ही हाथियों को भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिल्गा की यह घटना बताती है कि जंगली हाथियों के सामने इस तरह की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है। हाथी के हमले में ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ऐसी स्थिति में जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी। इसलिए वन विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों को हाथियों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।