धान की फसल बचाने जंगल पहुंचे ग्रामीणों पर झपटा हाथी (Photo Source- Patrika)
Korba Elephant Attack: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। इसी बीच कुदमुरा वन परिक्षेत्र के जिल्गा गांव के जंगल में एक हाथी के हमले का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां हाथियों को भगाने पहुंचे ग्रामीणों के ट्रैक्टर पर एक हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने पहले ट्रैक्टर को सूंड से उठाकर पटका और फिर पैरों से कुचल दिया। इस घटना में ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि ग्रामीण समय रहते मौके से भाग निकले, जिससे किसी की जान नहीं गई।
जानकारी के मुताबिक, कोरबा जिले के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिल्गा गांव के जंगल में 11 हाथियों का झुंड पहुंचा था। बताया जा रहा है कि हाथियों का यह दल धरमजयगढ़ की सीमा पार कर जिल्गा के जंगल में आया था। हाथियों की मौजूदगी से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। इस समय खेतों में धान की फसल खड़ी होने के कारण ग्रामीणों को फसल नुकसान की चिंता भी सता रही थी।
धान की फसल को हाथियों से बचाने के लिए कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर जंगल की ओर चले गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सुखनंदन सिंह राठिया का था। ग्रामीण ट्रैक्टर की आवाज के जरिए हाथियों को जंगल से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों के बीच से अचानक एक हाथी बाहर निकला और सीधे ट्रैक्टर की ओर बढ़ने लगा।
हाथी को अपनी ओर आता देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग निकले। इसके बाद हाथी ने ट्रैक्टर पर हमला कर दिया। उसने अपनी सूंड से ट्रैक्टर को उठाकर पटक दिया और फिर पैरों से उसे कुचलने लगा। हाथी के हमले से ट्रैक्टर के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस पूरी घटना को किसी ग्रामीण ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथी को ट्रैक्टर पर हमला करते देखा जा सकता है।
घटना के बाद ग्रामीणों ने दूसरे किसान के ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को जंगल से बाहर निकाला। ट्रैक्टर को खींचकर गांव तक लाया गया। हालांकि इस घटना में किसी ग्रामीण के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। समय रहते सभी लोगों के वहां से हट जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया।
वन विभाग के अनुसार, कुदमुरा क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं करतला वन परिक्षेत्र में भी छह हाथियों की मौजूदगी की जानकारी सामने आई है। अलग-अलग इलाकों में हाथियों की सक्रियता को देखते हुए वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है।
घटना के बाद वन विभाग की टीम जिल्गा के जंगल पहुंची और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी। विभाग की ओर से गांवों में मुनादी कराई जा रही है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और हाथियों को भगाने या उनके पास जाने की कोशिश नहीं करने की हिदायत दी गई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फसल बचाने के लिए भी खुद जंगल में जाकर हाथियों को खदेड़ने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि प्रशिक्षित टीम मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई कर सके।
कोरबा और आसपास के वन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही के कारण ग्रामीणों को अक्सर फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। खेतों में धान की फसल तैयार होने के समय हाथियों के गांवों और खेतों की ओर आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में ग्रामीण कई बार खुद ही हाथियों को भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिल्गा की यह घटना बताती है कि जंगली हाथियों के सामने इस तरह की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है। हाथी के हमले में ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ऐसी स्थिति में जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी। इसलिए वन विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों को हाथियों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।
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