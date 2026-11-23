रेलवे ने कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया है। 10 से 14 दिसंबर तक आजाद हिंद एक्सप्रेस तीन घंटे और मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस ढाई घंटे देरी से रवाना होगी। वहीं, 11 से 15 दिसंबर तक जनशताब्दी और रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस दो-दो घंटे विलंब से चलेंगी। उत्कल एक्सप्रेस के दोनों दिशाओं के फेरों में सात से नौ घंटे तक की देरी होगी। इसके अलावा शालीमार, भुवनेश्वर-एलटीटी, पुरी-एलटीटी, हीराकुंड और कोरबा-इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव किया गया है।