Korba Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर हाईवे पर भीषण हादसा! खड़ी बस में घुसा ट्रेलर, दो यात्रियों की मौत

Korba Accident: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर रविवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम तानाखार में अनूप ढाबा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी यात्री बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घटना रात करीब 2:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि बस कुनकुरी से रायपुर जा रही थी। टक्कर के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।