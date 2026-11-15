15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरबा

Korba Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर हाईवे पर भीषण हादसा! खड़ी बस में घुसा ट्रेलर, दो यात्रियों की मौत

Chhattisgarh News: कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में अंबिकापुर-बिलासपुर हाईवे पर खड़ी यात्री बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि पांच घायल हैं। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Updated: 15 Nov 2026, 1:00 PM IST

Korba Accident

Korba Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर हाईवे पर भीषण हादसा(photo-patrika)

Korba Accident: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर रविवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम तानाखार में अनूप ढाबा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी यात्री बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घटना रात करीब 2:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि बस कुनकुरी से रायपुर जा रही थी। टक्कर के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Korba Road Accident: कुनकुरी से रायपुर जा रही थी यात्री बस

जानकारी के मुताबिक, रॉयल यात्री बस क्रमांक CG-06-HD-2962 कुनकुरी से यात्रियों को लेकर रायपुर जा रही थी। कटघोरा से आगे ग्राम तानाखार के पास अनूप ढाबा के नजदीक पहुंचने पर कुछ यात्रियों ने लघुशंका के लिए बस रोकने को कहा। इसके बाद बस चालक ने वाहन को मुख्य सड़क के किनारे खड़ा कर दिया।

छत्तीसगढ़ में महंगाई का एक और झटका! आज से दूध पैकेट की नई कीमतें लागू

ये भी पढ़ें
CG News

यात्रियों के उतरने से पहले पीछे से आ गया ट्रेलर

बस सड़क किनारे खड़ी थी और यात्री नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर क्रमांक CG-04-PX-7808 ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हादसे में दो यात्रियों की जान चली गई और पांच लोग घायल हो गए।

हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार

घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे में घायल पांच यात्रियों को चोटें आई हैं। वहीं, ट्रेलर चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। हादसा कटघोरा थाना क्षेत्र में हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

CG Politics: नितिन नवीन के दौरे से पहले कांग्रेस का हमला, दीपक बैज बोले- आदिवासियों को जेल भेज रही सरकार

ये भी पढ़ें
CG Politics
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.