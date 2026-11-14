CG Politics: नितिन नवीन के दौरे से पहले कांग्रेस का हमला, दीपक बैज बोले- आदिवासियों को जेल भेज रही सरकार

CG Politics: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होने वाले हैं। उनके दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नितिन नवीन के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनजातीय गौरव दिवस नहीं, बल्कि विनाश दिवस मनाने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बैज ने कोल खदानों और आदिवासियों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि क्या नितिन नवीन धरमजयगढ़ में आंदोलन कर रहे लोगों से मुलाकात करेंगे?