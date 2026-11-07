रेत की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, रायगढ़ की 5 खदानें शुरू, जानें अब क्या है नया रेट?

विदित हो कि एक वर्ष पूरा रेत खदान नीलामी की नीति के आभाव में शुरू नहीं हो पाया। नई नीति आने के बाद जैसे तैसे रेत खदान के ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन नीलामी के बाद यह अधर में लटक गई। एक खदान उसरौट जैसे तैसे शुरू हो पाई तो पहले खामियों के कारण और बाद में मानसून के प्रतिबंध के कारण बंद हो गई। कुलमिलाकर दो वर्ष तक जिले में अवैध रेत मनमाने दरों पर खपता रहा। अब इस समस्या से राहत मिलेगी। इसके पीछे कारण यह है कि जिले के 5 रेत खदान को कागजों में भू-प्रवेश की अनुमति जारी करने के साथ ही साथ भौतिक रूप से भी भू-प्रवेश करा दिया गया है।