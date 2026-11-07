आखिर क्यों महिलाओं के नाम पर तेजी से खरीदी जा रही संपत्ति? एक साल में 55% बढ़ीं रजिस्ट्रियां, जानें वजह

पंजीयन विभाग की जिला-वार रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 6 मई से 3 नवंबर के बीच प्रदेश में कुल 1 लाख 7 हजार 32 विक्रय पत्रों का पंजीयन हुआ था। इनमें 34 हजार 708 रजिस्ट्री ऐसी थीं, जिनमें महिला खरीदार थीं। कुल रजिस्ट्रियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 32.43 फीसदी थी। वहीं, रिपोर्ट में दर्ज इस साल की समान अवधि में कुल 1 लाख 27 हजार 106 विक्रय पत्र पंजीकृत हुए। इनमें 53 हजार 909 रजिस्ट्रियों में महिलाएं खरीदार बनीं। इस तरह महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 42.41 फीसदी हो गई। यानी एक साल में महिला खरीदारों की हिस्सेदारी में करीब 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई।