डॉक्टर-नर्सिंग के अलावा मेडिकल में करियर के 11 नए रास्ते, सिम्स में 91 सीटों पर जल्द शुरू होंगे दाखिले, जानें डिटेल

Paramedical Courses 2026: मेडिकल क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिए अब डॉक्टर या नर्सिंग का ही विकल्प नहीं रह गया है, अस्पतालों में जांच, उपचार और ऑपरेशन से जुड़ी तकनीकी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती जरूरत युवाओं के लिए नए अवसर खोल रही है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एलाइड एंड हेल्थकेयर के 11 पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें तीन डिप्लोमा और आठ स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम शामिल हैं। सिम्स में इन पाठ्यक्रमों के लिए कुल 91 सीटें निर्धारित की गई हैं।