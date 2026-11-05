छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, 10 नवंबर से मिलेंगे टोकन

Chhattisgarh Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इससे पहले 10 नवंबर से किसानों को धान बिक्री के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। इस बार सरकार ने टोकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। किसान अब घर बैठे मोबाइल एप के जरिए धान बिक्री का टोकन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, टोकन लेने से पहले किसानों को जमीन के रकबे, ऑनलाइन आवेदन की सीमा और खरीदी के नए नियमों को समझना जरूरी होगा।