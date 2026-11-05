छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, 10 नवंबर से मिलेंगे टोकन

मोबाइल से बनेगा धान बिक्री का टोकन (Photo Patrika)
Chhattisgarh Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इससे पहले 10 नवंबर से किसानों को धान बिक्री के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। इस बार सरकार ने टोकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। किसान अब घर बैठे मोबाइल एप के जरिए धान बिक्री का टोकन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, टोकन लेने से पहले किसानों को जमीन के रकबे, ऑनलाइन आवेदन की सीमा और खरीदी के नए नियमों को समझना जरूरी होगा।
प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन किसानों को टोकन के लिए खरीदी शुरू होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने पांच दिन पहले यानी 10 नवंबर से टोकन जारी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 'तुहर टोकन' मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसान गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर घर बैठे टोकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। एप में आधार आधारित ओटीपी सत्यापन के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था रहेगी। इसका उद्देश्य किसानों को सहकारी समितियों और धान खरीदी केंद्रों में टोकन लेने के लिए बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना है।
नई व्यवस्था में पंजीयन के दौरान किसान की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन की सुविधा रखी गई है। इसके माध्यम से गलत जानकारी देकर पंजीयन करने और टोकन व्यवस्था में संभावित अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पंजीयन से पहले अपने आधार और मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी जांच लें। यदि ओटीपी प्राप्त करने में परेशानी आती है तो संबंधित विभागीय सहायता केंद्र या समिति से संपर्क किया जा सकता है।
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