कुरेली बिजली सब स्टेशन में बड़ा हादसा, ड्यूटी के दौरान करंट की चपेट में आया 32 वर्षीय ऑपरेटर

CG News: कुरेली बिजली सब स्टेशन में बड़ा हादसा(photo-patrika)
Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में बिजली सब स्टेशन में ड्यूटी के दौरान एक ऑपरेटर की मौत हो गई। ग्राम कुरेली स्थित सब स्टेशन में काम करने वाले 32 वर्षीय अमन साहू का शव कार्यालय में अचेत अवस्था में मिला। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, अमन की मौत करंट की चपेट में आने से होने की आशंका है। घटना के बाद बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और ठेका कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, अमन साहू ठेका कंपनी के अंतर्गत कुरेली बिजली सब स्टेशन में स्टेशन ऑपरेटर के रूप में काम करता था। बीती रात उसकी ड्यूटी थी। बताया जा रहा है कि वह रातभर सब स्टेशन में तैनात रहा। सुबह जब दूसरा यानी रिलीवर ऑपरेटर ड्यूटी पर पहुंचा, तब अमन कार्यालय में अचेत अवस्था में पड़ा मिला।
अमन को अचेत अवस्था में देखकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में शोक का माहौल है। 32 वर्षीय कर्मचारी की अचानक मौत से परिजन और परिचित सदमे में हैं।
घटना हिर्री थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई शुरू की। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और ऑपरेटर की मौत का वास्तविक कारण क्या था। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
हादसे के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि अमन साहू को ड्यूटी के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। हालांकि, इस संबंध में अभी जांच की जरूरत है। सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, काम के दौरान अपनाई गई सावधानियों और संबंधित ठेका कंपनी की जिम्मेदारी जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
कुरेली सब स्टेशन में हुए हादसे ने बिजली विभाग और ठेका कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली जैसी जोखिमभरी व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है। अब जांच में यह देखना होगा कि ड्यूटी के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़