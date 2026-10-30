Breaking News: बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, निजी जमीन के बदले 90 दिन में जमीन दे सरकार

यह मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील का है। यहां के निवासी आशीष अवस्थी खसरा नंबर 66/14 की कुल 85 डिसमिल जमीन के दर्ज भूमिस्वामी हैं। यह जमीन 21 जनवरी 2021 को उनके नाम दर्ज हुई थी। उनकी जमीन से लगी सरकारी भूमि पर बालक प्राथमिक शाला संचालित है। स्कूल के विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए शेड, रसोईघर और शौचालय का निर्माण कराया गया था। इन निर्माण कार्यों में आशीष की निजी जमीन का करीब 0.15 एकड़ हिस्सा इस्तेमाल किया गया।