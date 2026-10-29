बिलासपुर हाईकोर्ट में 19 अफसरों की सर्विस कंफर्म, रजिस्ट्री के कर्मचारियों को भी मिला प्रमोशन

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक आदेश (Photo Source- Patrika File Photo)
CG High Court Promotion: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत उच्च न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा संपुष्ट की गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। बेमेतरा जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति से जुड़ा आदेश भी जारी किया गया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेशों में न्यायिक अधिकारियों की सेवा संपुष्टि और रजिस्ट्री के अलग-अलग संवर्गों में पदोन्नति का उल्लेख है। पदोन्नति से संबंधित आदेश कार्यवाहक क्षमता में दो वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के बाद न्यायिक सेवा और हाईकोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उच्च न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा 28 अक्टूबर 2026 से संपुष्ट की गई है। इस सूची में विभिन्न पदों पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सेवा संपुष्ट किए गए अधिकारियों में वीरेंद्र, मुकेश कुमार तिवारी, अमित कुमार कोहली, जितेंद्र कुमार ठाकुर, जगदीश राम, मोनिका जायसवाल, अनिल कुमार बारा, संतोष कुमार महोबिया, पुष्पलता मार्कंडे, मोना चौहान, कृष्णा कुमार सूर्यवंशी, वंदना वर्मा, संजया रात्रे, संतोष ठाकुर, नरेंद्र कुमार, श्यामवती मरावी, सुषमा लाकड़ा, अनिल प्रभात मिंज और दीपक कुमार कोशले शामिल हैं। यह आदेश उच्च न्यायिक सेवा के इन अधिकारियों की सेवा संपुष्टि से संबंधित है। सेवा संपुष्टि का अर्थ संबंधित सेवा नियमों के तहत अधिकारी की सेवा की पुष्टि किया जाना है। यह पदोन्नति से अलग प्रशासनिक प्रक्रिया है।
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में भी विभिन्न पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के तहत प्रवीण कुमार सिन्हा और पवन कुमार झा को उप रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा जयप्रकाश शुक्ला, विजय कुमार मिंज और अनिल कुमार गुप्ता को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति दी गई है। इन आदेशों के जरिए रजिस्ट्री के अलग-अलग संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों को उच्च पदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज से जुड़े विभिन्न कार्यों का संचालन किया जाता है। ऐसे में अलग-अलग पदों पर पदोन्नति से संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।
जारी जानकारी के अनुसार, पदोन्नति से जुड़े आदेश कार्यवाहक क्षमता में दो वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। कार्यवाहक पदोन्नति के तहत अधिकारी को निर्धारित अवधि के लिए उच्च पद की जिम्मेदारी दी जाती है। इसकी शर्तें संबंधित आदेश और सेवा नियमों के अनुसार तय होती हैं। इसलिए पदोन्नति के आदेशों को स्थायी पदोन्नति के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय कार्यवाहक क्षमता में दी गई पदोन्नति के तौर पर उल्लेख करना जरूरी है।
हाईकोर्ट की ओर से जारी प्रशासनिक आदेशों में बेमेतरा जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति का विषय भी शामिल है। कोर्ट मैनेजर न्यायालय के प्रशासनिक कामकाज, प्रबंधन और विभिन्न प्रक्रियाओं के समन्वय में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में नियुक्त किए गए कोर्ट मैनेजर का नाम और नियुक्ति से जुड़ी विस्तृत शर्तें नहीं दी गई हैं। इन विवरणों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से जारी इन आदेशों में न्यायिक अधिकारियों की सेवा संपुष्टि, रजिस्ट्री में पदोन्नति और जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति जैसे विषय शामिल हैं। एक ही समय में जारी इन प्रशासनिक आदेशों से न्यायिक सेवा और न्यायालयीन प्रशासन से जुड़े कई पदों पर स्थिति स्पष्ट हुई है। फिलहाल प्रमुख आदेशों में उच्च न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा 28 अक्टूबर 2026 से संपुष्ट करना और रजिस्ट्री में पांच अधिकारियों को पदोन्नति देना शामिल है। संबंधित आदेशों की शर्तों और अन्य नियुक्तियों का पूरा विवरण आधिकारिक अधिसूचनाओं से स्पष्ट होगा।
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