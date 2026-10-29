बिलासपुर हाईकोर्ट में 19 अफसरों की सर्विस कंफर्म, रजिस्ट्री के कर्मचारियों को भी मिला प्रमोशन

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उच्च न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा 28 अक्टूबर 2026 से संपुष्ट की गई है। इस सूची में विभिन्न पदों पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सेवा संपुष्ट किए गए अधिकारियों में वीरेंद्र, मुकेश कुमार तिवारी, अमित कुमार कोहली, जितेंद्र कुमार ठाकुर, जगदीश राम, मोनिका जायसवाल, अनिल कुमार बारा, संतोष कुमार महोबिया, पुष्पलता मार्कंडे, मोना चौहान, कृष्णा कुमार सूर्यवंशी, वंदना वर्मा, संजया रात्रे, संतोष ठाकुर, नरेंद्र कुमार, श्यामवती मरावी, सुषमा लाकड़ा, अनिल प्रभात मिंज और दीपक कुमार कोशले शामिल हैं। यह आदेश उच्च न्यायिक सेवा के इन अधिकारियों की सेवा संपुष्टि से संबंधित है। सेवा संपुष्टि का अर्थ संबंधित सेवा नियमों के तहत अधिकारी की सेवा की पुष्टि किया जाना है। यह पदोन्नति से अलग प्रशासनिक प्रक्रिया है।