CG Teacher Vacancy 2026: सहायक शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब दिव्यांग अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने उच्च न्यायालय के निर्णय के पालन में सहायक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में संशोधन किया है। राज्य की सरकारी शालाओं के ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026, मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य पर 9 अक्टूबर 2026 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में यह बदलाव किया गया है।