नौकरी की मांग पर D.Ed अभ्यर्थियों का प्रदर्शन! पुलिस से हुई धक्का-मुक्की, महिला अभ्यर्थी भी शामिल…

D.Ed Candidates Protest: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। शुक्रवार सुबह अभ्यर्थियों ने नया रायपुर स्थित स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के बंगले का घेराव किया। अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती की मांग को लेकर अनशन और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होने से उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है।