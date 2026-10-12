जादू-टोने के चंगुल से कब मिलेगी मुक्ति? छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के नाम पर कब तक जाती रहेंगी जानें

Black Magic Cases @गोविंद ठाकरे: छत्तीसगढ़ में जादू-टोने और अंधविश्वास के नाम पर होने वाली घटनाएं समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। नवरात्र से ठीक पहले आरंग क्षेत्र में जादू-टोने के शक में दोहरे हत्याकांड की घटना ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता पर भी सवाल उठाती हैं। जरूरत इस बात की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के साथ-साथ घटना के लिए उकसाने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।