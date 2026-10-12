12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

जादू-टोने के चंगुल से कब मिलेगी मुक्ति? छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के नाम पर कब तक जाती रहेंगी जानें

Arang Double Murder Case: छत्तीसगढ़ में जादू-टोने और अंधविश्वास के नाम पर हो रही हत्याओं ने समाज को झकझोर दिया है। आरंग में दोहरे हत्याकांड की घटना ने अंधविश्वास, जागरूकता और कानून के पालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 12, 2026

Black Magic:

Black Magic: जादू-टोने के चंगुल से कब मिलेगी मुक्ति?(photo-patrika canva create)

Black Magic Cases @गोविंद ठाकरे: छत्तीसगढ़ में जादू-टोने और अंधविश्वास के नाम पर होने वाली घटनाएं समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। नवरात्र से ठीक पहले आरंग क्षेत्र में जादू-टोने के शक में दोहरे हत्याकांड की घटना ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता पर भी सवाल उठाती हैं। जरूरत इस बात की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के साथ-साथ घटना के लिए उकसाने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

Superstition in Chhattisgarh: कानून होने के बावजूद क्यों नहीं थम रहा अंधविश्वास?

इक्कीसवीं सदी में विज्ञान और तकनीक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अंधविश्वास के कारण लोगों की जान जाने की घटनाएं चिंता का विषय हैं। छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना के खिलाफ कानून मौजूद है, फिर भी लोगों को जादू-टोने के शक में प्रताड़ित किए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग अंधविश्वास और लालच के जाल में फंसते रहेंगे?

जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल

अंधश्रद्धा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के प्रयास अभी भी व्यापक स्तर पर किए जाने की जरूरत है। कई बार उचित चिकित्सा सुविधाओं और वैज्ञानिक सोच की कमी के कारण लोग बीमारी या दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए गुनिया, कथित तांत्रिकों और बाबाओं का सहारा लेने लगते हैं। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग डर और चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। इसका सबसे गंभीर असर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों पर पड़ता है।

चमत्कार के नाम पर ठगी और जानलेवा घटनाएं

अंधविश्वास के साथ जब लालच जुड़ जाता है, तो इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। कहीं लोगों को जादू-टोने का डर दिखाया जाता है, तो कहीं रकम को कई गुना बढ़ाने या रातोंरात अमीर बनाने का लालच दिया जाता है। ऐसे मामलों में ठगी के साथ गंभीर अपराध होने का खतरा भी रहता है। इसलिए कथित चमत्कारों और तंत्र-मंत्र के दावों की आड़ में होने वाली गतिविधियों की जांच जरूरी है।

कोरबा की घटना ने भी खड़े किए गंभीर सवाल

कोरबा में सामने आई एक घटना में कथित तौर पर पांच लाख रुपये को करोड़ों में बदलने का लालच दिया गया था। इस मामले में एक फार्म हाउस के बंद कमरे में तीन लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, उनके गले में फंदा डालकर खींचे जाने की बात भी सामने आई थी। यह घटना बताती है कि अंधविश्वास और आर्थिक लालच का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में अपराध के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए निष्पक्ष और गहन जांच जरूरी है।

तांत्रिकों को संरक्षण और संभावित मिलीभगत की भी हो जांच

कथित तांत्रिकों को प्रभावशाली लोगों से संरक्षण मिलने के आरोप भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में यदि किसी तरह की मिलीभगत या साजिश की आशंका हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जांच के दौरान सभी पहलुओं और संभावित जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल जरूरी है।

अंधविश्वास से मुक्ति के लिए सामाजिक मुहिम जरूरी

छत्तीसगढ़ को अंधविश्वास के इस दंश से मुक्त करना केवल पुलिस और कानून की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए समाज, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षण संस्थानों और जागरूकता फैलाने वाली संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। लोगों तक वैज्ञानिक सोच और सही जानकारी पहुंचाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा अंधविश्वास के नाम पर होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है।

आखिर कब जागेगा समाज?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितने निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद समाज अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा? जब तक डर, लालच और कथित चमत्कारों के बजाय विवेक, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल रहेगा। जरूरत एक व्यापक सामाजिक और कानूनी मुहिम की है, ताकि किसी भी व्यक्ति को जादू-टोने के शक में प्रताड़ित न किया जाए और अंधविश्वास के नाम पर होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

BREAKING: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा फेरबदल! 6 अनुभाग अधिकारियों के विभाग बदले, देखें नई पोस्टिंग

ये भी पढ़ें
BREAKING
#में अब तक
Black Magic:

जादू-टोने के चंगुल से कब मिलेगी मुक्ति? छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के नाम पर कब तक जाती रहेंगी जानें

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 01:33 pm

Published on:

12 Oct 2026 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जादू-टोने के चंगुल से कब मिलेगी मुक्ति? छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के नाम पर कब तक जाती रहेंगी जानें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BREAKING: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा फेरबदल! 6 अनुभाग अधिकारियों के विभाग बदले, देखें नई पोस्टिंग

BREAKING
रायपुर

रायपुर रिंग रोड पर 100 से ज्यादा मौतों के बाद जागा सिस्टम, सर्विस रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर जारी

Raipur Ring Road
रायपुर

E-bus Service: रायपुर में 100 नई ई-बसों के रूट जनता तय करेगी, ऑनलाइन सर्वे से बताएं कहां चाहिए बस सेवा

E-bus Service
रायपुर

Weather Update: छत्तीसगढ़ के छह जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चल सकती है हवा

Chhattisgarh Weather Update
रायपुर

रायपुर पहुंचीं क्रिकेटर हरलीन देओल, खिलाड़ियों को दिया सक्सेस मंत्र; कहा- सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता

Harleen Deol in Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.