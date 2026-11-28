Chhattisgarh Cold Wave: छत्तीसगढ़ में ठंड का असर लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है। अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में शीतलहर चलने के आसार हैं। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान रात के पारे में एक से दो डिग्री तक गिरावट आ सकती है।