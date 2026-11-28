शहर के छोटापारा स्थित प्राथमिक शाला का भवन आजादी से पहले का बताया जा रहा है। खपरैल से निर्मित इस पुराने भवन की हालत बेहद खराब है। छत से खपरैल गिरने की आशंका बनी रहती है, जबकि स्कूल परिसर के आसपास छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। प्रशासन की ओर से भवन को तोड़कर नया निर्माण कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन अब तक पुराने ढांचे को हटाया नहीं गया है।