Public Holiday: 2 दिन की छुट्टी का हुआ ऐलान! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश, जाने Dates

Public Holiday: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की आशंका के बीच विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय मौसम और परिस्थितियों के आधार पर सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का अधिकार दिया है।