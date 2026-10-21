Weather Update: छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक, दीपावली तक बढ़ेगी ठिठुरन, सजने लगा गर्म कपड़ों का बाजार

ठंड की शुरुआत के साथ ही कवर्धा में गर्म कपड़ों का बाजार सजने लगा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर फेरीवालों ने अस्थायी दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं। शुरुआती दौर में एक-दो दुकानों पर गर्म कपड़ों की बिक्री भी शुरू हो गई है। वहीं, अन्य दुकानदार अपनी दुकानें तैयार करने में जुटे हुए हैं। बाजार में गर्म कपड़ों की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में ग्राहकों की आवाजाही भी बढ़ने की उम्मीद है। आमतौर पर ठंड बढ़ने के साथ स्वेटर, जैकेट, शॉल और अन्य गर्म कपड़ों की मांग में तेजी आती है। ऐसे में व्यापारी भी मौसम के मिजाज को देखते हुए अपनी तैयारियां कर रहे हैं।