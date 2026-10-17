Truck Accident: कवर्धा से सेव भरकर रायपुर जा रहा ट्रक रास्ते में पलटा, फल लेकर भागते रहे लोग, देखता रह गया ड्राइवर

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सड़क पर ट्रक पलटने से यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रही। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी से घटनास्थल पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने या ट्रक चालक को चोट लगने की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ट्रक किस वजह से अनियंत्रित होकर पलटी, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के कारणों और नुकसान के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।