रायपुर-धनबाद भारतमाला प्रोजेक्ट: 14 घंटे का सफर होगा 8-9 घंटे में पूरा, हाथियों के लिए बनेंगे खास कॉरिडोर

इस हाईवे पर इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों साथ-साथ चलेंगी, ताकि डेवलपमेंट में नेचर और वाइल्डलाइफ को कोई नुकसान न हो। रायपुर से धनबाद तक की कुल दूरी 707 किलोमीटर है, जिसमें से अकेले 348 किलोमीटर का हिस्सा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। इस कॉरीडोर के बाद जो सफर पहले 14 घंटे का होता था, वह अब घटकर महज 8 से 9 घंटे का रह जाएगा।