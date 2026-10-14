14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

Breaking: CM साय के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, 4 जिला पंचायत सदस्य हाउस अरेस्ट, जानें वजह

Breaking News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शिवरीनारायण दौरे से पहले पुलिस ने कांग्रेस समर्थित चार जिला पंचायत सदस्यों को हाउस अरेस्ट किया। आखिर क्या है पूरा मामला? आइए जानें...
3 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 14, 2026

CM Vishnu Deo Sai

कांग्रेस नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Congress Leaders House Arrest: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बुधवार, 14 अक्टूबर को शिवरीनारायण प्रवास से पहले जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवरीनारायण महोत्सव में मुख्यमंत्री के शामिल होने से पहले कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बुधवार सुबह पामगढ़ और जांजगीर पुलिस ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 की सदस्य प्रीति अजय दिव्य समेत चार जिला पंचायत सदस्यों को हाउस अरेस्ट किया। इन सदस्यों ने जिला पंचायत में 16वें वित्त की राशि के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था।

राशि वितरण में भेदभाव करने का आरोप

कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी पर राशि वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के शिवरीनारायण दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की बात कही थी। हालांकि, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही पुलिस ने संबंधित सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि एसडीएम ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई के कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

शिवरीनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को जांजगीर-चांपा जिले के पावन तीर्थ शिवरीनारायण के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे शिवरीनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद महानदी तट पर आयोजित महाआरती में शामिल होंगे और शिवरीनारायण महोत्सव के मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां की हैं। मंदिर परिसर से लेकर महानदी घाट और मेला ग्राउंड तक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का ध्यान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के साथ श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने पर है।

शाम 5:20 बजे मंदिर पहुंचेंगे CM साय

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 5:20 बजे शिवरीनारायण मंदिर पहुंचेंगे। यहां वे भगवान शिवरीनारायण के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। मंदिर में उनका कार्यक्रम शाम 5:35 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद मुख्यमंत्री महानदी घाट के लिए रवाना होंगे।

शाम 5:40 बजे से 6:20 बजे तक महानदी घाट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर दीपदान करेंगे। शिवरीनारायण धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर मंदिर और घाट क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

मेला ग्राउंड में होगा शिवरीनारायण महोत्सव का मुख्य समारोह

महानदी तट पर महाआरती में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6:25 बजे मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां शाम 6:30 बजे से शिवरीनारायण महोत्सव का मुख्य समारोह आयोजित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री शाम 7:30 बजे तक समारोह में शामिल रहेंगे। इस दौरान वे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।

शिवरीनारायण महोत्सव क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल पर भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। समारोह के बाद मुख्यमंत्री के रात 11 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास लौटने का कार्यक्रम निर्धारित है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विरोध के ऐलान के बीच पुलिस की कार्रवाई

मुख्यमंत्री के प्रवास को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने हेलीपैड, मंदिर परिसर, महानदी घाट और मेला ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था की है। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसी बीच, 16वें वित्त की राशि के वितरण को लेकर कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों की नाराजगी और काले झंडे दिखाने के ऐलान के बाद पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। सदस्यों ने राशि वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध जताने की तैयारी की थी। बुधवार सुबह चार सदस्यों को हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद कांग्रेस पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई और ज्ञापन नहीं लिए जाने को लेकर सवाल उठाए।

फिलहाल, जिला पंचायत में राशि वितरण को लेकर लगाए गए आरोपों और पुलिस कार्रवाई के कारणों पर प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

Ambikapur News: बेटे ने शिक्षक पिता से मांगे 5 हजार, रुपए भी नहीं लिए और दे दी जान, फिर स्कूल में बजी मोबाइल की घंटी

ये भी पढ़ें
Young man commits suicide

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 09:04 am

Published on:

14 Oct 2026 09:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Breaking: CM साय के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, 4 जिला पंचायत सदस्य हाउस अरेस्ट, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: बच्चों के भविष्य से खिलवाड़! 18 निजी स्कूलों ने अब तक नहीं उठाईं सरकारी किताबें, जानें वजह

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में बेकाबू होकर नाले के पास पलटी कार, युवक की मौके पर मौत, एक-दो दिन पहले ही खरीदी थी गाड़ी

Road Accident
जांजगीर चंपा

जांजगीर में बिना काम 16.76 लाख रुपए निकालने का आरोप, पूर्व सरपंच को नोटिस जारी

Panchayat Fund Irregularity
जांजगीर चंपा

ई-केवाईसी नहीं तो LPG सिलेंडर की रिफिल बुकिंग बंद, जांजगीर-चांपा में 39 हजार 215 कनेक्शन प्रभावित

LPG Cylinder Booking
जांजगीर चंपा

पामगढ़ विधायक का WhatsApp हुआ हैक, परिचितों से मांगे 52 हजार रुपए, मचा हड़कंप

Sheshraj Harbans WhatsApp hack
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.