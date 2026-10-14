Breaking: CM साय के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, 4 जिला पंचायत सदस्य हाउस अरेस्ट, जानें वजह

कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी पर राशि वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के शिवरीनारायण दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की बात कही थी। हालांकि, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही पुलिस ने संबंधित सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि एसडीएम ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई के कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।