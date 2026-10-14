Breaking: CM साय के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, 4 जिला पंचायत सदस्य हाउस अरेस्ट, जानें वजह

कांग्रेस नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Congress Leaders House Arrest: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बुधवार, 14 अक्टूबर को शिवरीनारायण प्रवास से पहले जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवरीनारायण महोत्सव में मुख्यमंत्री के शामिल होने से पहले कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बुधवार सुबह पामगढ़ और जांजगीर पुलिस ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 की सदस्य प्रीति अजय दिव्य समेत चार जिला पंचायत सदस्यों को हाउस अरेस्ट किया। इन सदस्यों ने जिला पंचायत में 16वें वित्त की राशि के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था।
कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी पर राशि वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के शिवरीनारायण दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की बात कही थी। हालांकि, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही पुलिस ने संबंधित सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि एसडीएम ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई के कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को जांजगीर-चांपा जिले के पावन तीर्थ शिवरीनारायण के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे शिवरीनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद महानदी तट पर आयोजित महाआरती में शामिल होंगे और शिवरीनारायण महोत्सव के मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां की हैं। मंदिर परिसर से लेकर महानदी घाट और मेला ग्राउंड तक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का ध्यान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के साथ श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने पर है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 5:20 बजे शिवरीनारायण मंदिर पहुंचेंगे। यहां वे भगवान शिवरीनारायण के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। मंदिर में उनका कार्यक्रम शाम 5:35 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद मुख्यमंत्री महानदी घाट के लिए रवाना होंगे।
शाम 5:40 बजे से 6:20 बजे तक महानदी घाट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर दीपदान करेंगे। शिवरीनारायण धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर मंदिर और घाट क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
महानदी तट पर महाआरती में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6:25 बजे मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां शाम 6:30 बजे से शिवरीनारायण महोत्सव का मुख्य समारोह आयोजित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री शाम 7:30 बजे तक समारोह में शामिल रहेंगे। इस दौरान वे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।
शिवरीनारायण महोत्सव क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल पर भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। समारोह के बाद मुख्यमंत्री के रात 11 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास लौटने का कार्यक्रम निर्धारित है।
मुख्यमंत्री के प्रवास को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने हेलीपैड, मंदिर परिसर, महानदी घाट और मेला ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था की है। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसी बीच, 16वें वित्त की राशि के वितरण को लेकर कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों की नाराजगी और काले झंडे दिखाने के ऐलान के बाद पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। सदस्यों ने राशि वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध जताने की तैयारी की थी। बुधवार सुबह चार सदस्यों को हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद कांग्रेस पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई और ज्ञापन नहीं लिए जाने को लेकर सवाल उठाए।
फिलहाल, जिला पंचायत में राशि वितरण को लेकर लगाए गए आरोपों और पुलिस कार्रवाई के कारणों पर प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
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