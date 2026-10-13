Ambikapur News: बेटे ने शिक्षक पिता से मांगे 5 हजार, रुपए भी नहीं लिए और दे दी जान, फिर स्कूल में बजी मोबाइल की घंटी

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिकनी में 12 अक्टूबर को एक युवक ने कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या (Son commits suicide) कर ली। उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने शिक्षक पिता से 5 हजार रुपए की मांग की थी। पिता के पास कैश न होने के कारण वह दूसरे बेटा से रुपए दिलवा रहा था। इस बात से वह नाराज हो गया था। उसने पिता को कहा कि आप दूसरे से मुझे पैसे दिलवा रहे हैं, अब से मैं खुद कमा लूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं। इसके बाद शिक्षक स्कूल चला गया। इधर बेटे ने कीटनाशक सेवन कर लिया। इसकी जानकारी परिजन ने पिता को फोन पर दी थी।