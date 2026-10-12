Surajpur Double Murder: शिक्षिका मां-बेटे का रायगढ़ में हुआ अंतिम संस्कार, की गई थी हत्या, कॉलोनी में एक भी CCTV कैमरा नहीं, एसपी ने संभाला मोर्चा

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत केशवनगर ममता कालोनी निवासी प्रभारी प्रधान पाठिका और उसके 17 वर्षीय बेटे के अंधे कत्ल मामले में जयनगर और बिश्रामपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या (Double Murder) का अलग-अलग जुर्म दर्ज किया है। रविवार को मां-बेटे के शवों को पीएम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया था। परिजन शव को लेकर देर रात गृहग्राम पहुंचे। सोमवार को परिजन के आपसी सलाह मशवरे के बाद मृतका रजनी बरेठ के ससुराल रायगढ़ में गमगीन माहौल में दोनों मां-बेटे का अंतिम संस्कार किया गया। दोहरे हत्याकांड के बाद से पुलिस अधीक्षक सहित पूरा पुलिस अमला बिश्रामपुर थाने में डटा हुआ है और संदिग्धों को बारी-बारी से तलब कर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है।