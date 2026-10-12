Surajpur Double Murder: शिक्षिका और बेटे की नृशंस हत्या मामले 2-3 संदेही हिरासत में, दोनों के मोबाइल भी गायब, पुलिस कर रही है पूछताछ

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के केशवपुर स्थित ममता कॉलोनी में रहने वाली शिक्षिका व उसके 12वीं में पढऩे वाले बेटे की अज्ञात हमलावरों ने नृशंस हत्या कर दी थी। 10 अक्टूबर की देर रात शिक्षिका का शव (Teacher murder) उसके बाथरूम में जबकि बेटे का शव सुबह करीब 8 बजे अंबिकापुर शहर से लगे महावीरपुर में मिला था। बेटे के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। मां-बेटे दोनों का मोबाइल भी गायब है। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने में सूरजपुर पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने 2-3 संदेहियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसी चर्चा है कि शिक्षिका के घर एक युवक का आना-जाना था, वहीं शिक्षिका ने 20 लाख रुपए का लोन भी लिया था, जिसे लेकर युवक से विवाद की बात सामने आ रही है।