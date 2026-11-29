अंबिकापुर। संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक (Surguja Olympic) का रविवार को शहर के पीजी कॉलेज मैदान में समापन हो गया। समापन समारोह में सीएम विष्णु देव साय ने शामिल होकर विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कृत किया। सीएम सुबह 10.50 बजे शहर से लगे सरगवां स्थित वाटर पार्क पहुंचे और यहां पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनीं। इसके बाद वे दोपहर 12.30 बजे वे पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचे और सरगुजा ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सरगुजा संभाग के खिलाडिय़ों को बधाई देते हुए कहा कि यह ओलंपिक का दूसरा वर्ष है। कुल 11 विधाओं में संभाग के ढाई हजार से अधिक खिलाडिय़ों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में सरकार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।