अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के विधि विभाग में अब 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम (LLB course in Ambikapur) की पढ़ाई होगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) नई दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दे दी है। इसके तहत एक सेक्शन में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। बीसीआई ने इस संबंध में 23 नवंबर को आधिकारिक पत्र जारी किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति मिलने के बाद सरगुजा संभाग के विधि के छात्रों में हर्ष का माहौल है। इधर अनुमति संबंधी श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है।