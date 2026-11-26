अंबिकापुर। चक्रवात अकवान का असर खत्म होते ही सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड (Severe cold in Surguja) पडऩी शुरू हो गई है। चार दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दोपहर में भी ठिठुरन महसूस की गई। लोग पूरे दिन गर्म कपड़ों में नजर आए। वहीं अंबिकापुर शहर के गांधी स्टेडियम के पास खुले आसमान के नीचे पूरी रात पड़े रहने से युवक की मौत हो गई है। उसके शरीर पर गर्म कपड़े नहीं थे। युवक की मौत ठंड से होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।