अंबिकापुर। मोबाइल हैंग होने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड के बैंक खाते से 1 लाख 12 हजार रुपए (Big fraud) निकल जाने का मामला सामने आया है। पीडि़त अंबिकापुर के महामाया मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। उसका कहना है कि 7 और 8 नवंबर के बीच उसके यूको बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर कर ली। इस दौरान उसका मोबाइल हैंग हो गया था। पीडि़त ने मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।