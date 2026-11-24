अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के जिलों में अलग-अलग हाथियों का दल भ्रमण कर रहा है। बलरामपुर, सूरजपुर व सरगुजा जिले में कबरा कान हाथी पिछले 6 माह से आतंक मचा रहा था। इस दौरान उसने 19 लोगों की जान (Elephant Killed People) ले ली। हालांकि उसे काफी मशक्कत के बाद 18 नवंबर को ट्रैंकुलाइज किया गया था। इधर सरगुजा जिले के ही बतौली में सोमवार को 3 हाथियों का दल पहुंचने से लोग दहशत में आ गए। ग्राम टिरंग के ग्रामीण उन्हें गांव से खदेडऩे में जुट गए। इसी बीच शाम को गांव के लोगों के साथ एक युवक हाथियों को भगाने गया था। इसी बीच एक हाथी ने उसे दौड़ाया और कुचल डाला। हालांकि युवक की जान बच गई है, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।