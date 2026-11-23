अंबिकापुर। यात्रियों से भरी एक बस (Bus Accident) सूरजपुर जिले के प्रतापपुर-शिवपुर मार्ग पर रविवार की रात अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में दर्जनभर यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां से गंभीर हालत में 4 यात्रियों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बस का टायर अचानक फट जाने से चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत की ओर झुक गई। बस बिहार से यात्रियों को लेकर अंबिकापुर आ रही थी।