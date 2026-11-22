लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में बकरा-बकरी चोरी करने वाला गिरोह (Goat thief gang) लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। लग्जरी कारों में सवार होकर गांव पहुंच रहे चोर आधी रात को चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला ग्राम चोड़ेया का है, जहां घर के सामने बने कमरे का ताला तोडक़र वहां बंधे पांच बकरा-बकरी चोरी कर ली गई। पशु मालिक जब सुबह उठा तो बकरियों को न पाकर उसके होश उड़ गए। एक दिन पूर्व भी क्षेत्र से बकरे-बकरियों की चोरी हुई थी। पशु मालिक ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है।